İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı

Kırşehir’i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırşehir'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre Akpınar, Boztepe, Akçakent ilçelerinde sürgünlerinde etkisi ile kapanan 23 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri 4 Greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.