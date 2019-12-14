Kırşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sariusagi Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen R.Ç. (13) kaldırıldığı Kaman İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme başlattı. Sariusagi Mahallesindeki ikamette bulunan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.