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Kırşehir'de karla mücadele çalışmaları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Özel İdare Müdürlüğü, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de, ilçe ve köylerde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları yapılan çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve ilçelerde geceden itibaren 7 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 9 kepçe toplamda 22 iş makinesi ve 46 personel ile karla mücadele ekibi oluşturduklarını söyledi.


Kar yağışı sonucu Akçakent, Boztepe, Akpınar ve Mucur ilçeleriyle bağlı köylerde kapanan tüm köy yolları ulaşıma açılarak bağlantı yollarında da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi.

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