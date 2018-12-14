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Kırşehir'de kaza 1 ölü

Kırşehir’in Kaman İlçesinde gizli buzlanmanın neden olduğu öğrenilen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman İlçesinde gizli buzlanmanın neden olduğu öğrenilen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre kaza, Kaman ilçesi Prens Mikasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada kullandığı 40 KD 434 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden V.B., aydınlatma direğine çarptı.


Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkıştığı bilgisine ulaşılan V.B., Kaman ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Kazanın olduğu Prens Mikasa Caddesinde Polis inceleme başlattı. V.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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