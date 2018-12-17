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Kırşehir'de kaza 1 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Çağırkan Köyü istikametinde seyreden G.G., yönetimindeki 06 SES 81 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası meydana geldi.


Seyir halinde otomobilinin hakimiyetini kaybeden G.G., takla atan otomobilden sağ çıktı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralı G.G., Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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