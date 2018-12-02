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Kırşehir'de kaza: 4 yaralı

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza; Sevdiğin Köyü istikametine giden K.D., idaresindeki 40 AN 163 plakalı otomobilin karşı şeritten gelen C.S., idaresindeki 40 AH 411 plakalı otomobille çarpışması ile meydana geldi.


Kazada, her iki otomobilde bulunan K.D., R.Ç., C.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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