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Kırşehir'de kaza: 5 yaralı

Kırşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre E.Ç., idaresindeki 40 AAE 121 plakalı otomobil Kırşehir'den Kayseri istikametine giderken, İnanç köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, şarampole devrildi. Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aynı aileden H.Ç., A.Ç., A.Ç.,Ö.Ç., yaralandı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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