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Kırşehir'de kaza:1 ağır yaralı

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre H.T.Ç., idaresindeki 67 NR 089 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu İnanç Köyü yol kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü H.T.Ç., polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.


Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü H.T.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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