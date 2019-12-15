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Kırşehir'de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi.

Kırşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi.


Dün Ankara istikametinden gelen otomobilin otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetmiş, Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan Merve Çiçek ise akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden aile için Akçakent ilçesindeki Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından helallik alındı.


Cenazeye AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Vali İbrahim Akın, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakan Hasanoğlu, Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, ilçe mezarlığında dualarla yan yana defnedildi.

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