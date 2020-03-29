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Kırşehir'de, KBB Hekimi Ahmet Hakkı seferberlik çağrısı yaptı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli KBB Uzmanı Op.

Dr. Ahmet Hakkı, seferberlik çağrısı yaptı.


Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine çağrıda bulunan Hakkı, "Çocuklarınız, geleceğiniz ve hayatınız için bilinçli olmalı ve kurallara uygun davranmalısınız. Acil ve elzem olmayan durumlarda polikliniklere başvuruda bulunmayın"dedi.


Op. Dr. Hakkı, çalışma arkadaşlarıyla da fotoğraf paylaşarak Kırşehirliler'den, panik hali ile hastaneye başvurup korona virüs testi istemenin de hayatı tehlikeye attığını söyledi.


Salgınla bilinçli şekilde mücadele etmek gerektiğini belirten Op. Dr. Ahmet Hakkı, açıklamasında ;"Bu bir seferberlik ilanıdır. Biz sağlık çalışanlarına verdiğiniz destek, bizim için şevk kaynağıdır. Marifet iltifata tabidir. Türk genci, Türk kadını, maske üretiyor. Türk Askeri, Türk Polisi güvenlik ve tedbirlerin uygulanmasında gecesini gündüzüne katarak çalışırken sizlerde kendiniz ve aileniz için kurallara riayet ediniz. Devletin tüm çalışanları vefakar ve fedakar çalışmalarını sürdürüyor. İçiniz rahat olsun."ifadelerini kullandı.

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