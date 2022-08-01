Kırşehir'de keklikler doğaya salındı

Kırşehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğaya keklik salımı programı düzenlendi.

İl genelinde 2010 yılından itibaren 12 yılda 6 bin 825 keklik doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hasan Tezer, popilasyon dengesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için kekliklerin doğaya salındığını ifade etti. Tezer; "Kırşehir'de bulunan keklik türlerinden kınalı keklikler gerek besin ve gerekse avcılık sektöründe önemli bir yer işgal ederler. Keklik türlerinin doğal ortamda aşırı avlanma, çevresel kirlilik, yaşam alanlarının daralması gibi birçok sebepten sayıları hızla azalmakta, azalan keklik türlerinin popülasyon dengesinin ve sürdürebilirliğinin sağlanması, üretim merkezlerinde yetiştirme ile karşılanmaya çalışılmaktadır" dedi. Doğada yer alan diğer zararlılar ile mücadelede kekliklerin önemli yer kapladığını anlatan Tezer; "Doğada bulunan süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacı ile doğaya keklik salımı gerçekleştirilmektedir. Keklik, özellikle tarım zararları ile mücadelede en iyi doğal mücadele yöntemidir. Keklikler bu biyolojik mücadelenin önemli kilit noktasında bulunurlar. Doğaya keklik salımı ile; doğal dengeyi muhafaza etmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve tarımda biyolojik mücadeleyi yapmak temel amacımızdır. 2022 yılına kadar Kırşehir'de: Merkez, Mucur, Boztepe, Kaman, Akçakent, Akpınar İlçe sınırları içerisinde yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde Çiçekdağı ilçesinde de, bin 500 adet kınalı keklik salımı yapılarak tüm ilçelerine kanatlı yaban hayvanı yerleştirmesi yapılmış olmaktadır. Bu toplu salım ise Kırşehir'de, şimdiye kadar yapılmış en fazla adet oldu" diye konuştu.

Keklik salım programına Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Musa Kaya da katılım gösterdi.