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Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü

Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobil sürücüsü kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil sürücüsü kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre Kırşehir-Kırıkkale karayolunda seyir halinde olan Y.B.'nin (43) kullandığı 33 AH 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Açık Cezaevi kavşağında kontrolden çıktı. Savrularak takla atan otomobil, yol kenarında bulunan tarladaki ceviz ağacına çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Bulut'un bulunduğu yerden çıkarılması için kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekileri ve polis ekiplerin de yardımıyla araçtan çıkarılan Y.B., olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazada hayatını kaybeden Y.B.'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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