Kırşehir'de KOP Yatırımları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Kırşehir'de yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, ilgili kurum amirleri ile birlikte KOP idaresince şehirde yürütülen projeleri değerlendirdiklerini söyledi. Yoğun olarak tarımsal üretimin yapıldığı Kırşehir'de, sulanabilir alanların arttırılması amacıyla sulama projelerine önem verdiklerini belirten Vali Akın; “Tarımsal üretim her geçen gün daha da değer kazanmaktadır. Üretimi ile kendi kendine yetebilen ürün çeşitliliğine sahip olan ülkemizde verimi arttırmak amacıyla arazilerin sulu tarıma açılması için ilgili kurumlarımızca projeler hazırlamaktayız. Bu kapsamda, 2016 – 2021 yılları arasında Kırşehir'de KOP İdaresince 117 projeye 61 milyon lira ödenek sağlanmıştır" dedi.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in KOP idaresince yürütülecek projelerle ilgili bilgi verdiği toplantı, Kırşehir'in gelişip kalkınması için hazırlanan projeler ile ilgili yapılan fikir alışverişi ile sona erdi.