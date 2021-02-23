Kırşehir'de kumar operasyonu: 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza

Kırşehir'de kiraladıkları evde kumar oynadıkları belirlenen Afganistan uyruklu 45 kişiye, toplam 88 bin 650 lira ceza uygulandı.

Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmana belirli aralıklarla çok sayıda kişinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Eve baskın düzenleyen polis, kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 45 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulandıktan sonra farklı suçlardan toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Evi kiraladığı ve kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen Afganistan uyruklu S.Z.S.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Evde kumar oynatılmakta kullanılan poker kağıtları, zar ve pul ile yüklü miktarda Türk lirası bulundu.