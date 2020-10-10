Kırşehir'de kumar operasyonu

Kırşehir'de bir iş hanında dükkanları birleştirerek kumar oynayan 16 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde operasyon düzenledi. Biri yabancı uyruklu 16 kişinin kumar oynadıklarını belirleyen polis, yaptığı operasyonda 221 paket oyun kağıdı, 4 paket okey taşı ile toplam 77 bin 820 lira ele geçirdi. Kumarı organize eden S.S. ile birlikte kumar oynadığı ileri sürülen kişiler gözaltına alındı.