Kırşehir'de kurban pazarının gözdesi 'Paşa' 22 bin TL'den alıcısını bekliyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kurulan hayvan pazarında sahibinin 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 200 kiloluk tosun, 22 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Kırşehir'de Kurban Bayramı'na 1 gün kala, vatandaşlar kurban pazarlarında yoğunlaştı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, sahibinin 'Paşa' ismini verdiği 1 ton 200 kiloluk tosun da, alıcısını bekliyor. Besici Ramazan Altuner'in gözü gibi baktığı tosun, pazarın gözdesi haline geldi. Tosunun sahibi besici Ramazan Altuner, "Bu tosun 1 yıldır bizde. 19 bin TL verdiler ama biz vermedik. Tosun bir araba fiyatına ama yem yiyor. Araba yiyor 500 TL, tosun yiyor yıllık 5 bin lira” dedi.

Pazarda incelemelerde bulunan Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik de, “Bir ayda hayvan pazarına giren hayvan sayısı 10 bindi. Bugünle birlikte giren canlı hayvan sayısı ile 12 bin civarına geldi. Kırşehir'e yoğun şekilde diğer illerden hayvan sevkiyatı yapılıyor. Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kars, Muş, Ardahan, Erzurum Yozgat, Konya, Ankara gibi birçok ilden hayvan sevkiyatı geliyor. Alıcılarla satıcıları bir arada buluşturduğumuz büyük bir hayvan pazarına sahibiz” diye konuştu.