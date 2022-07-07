Kırşehir'de kurbanlık için canlı hayvan pazarında sıkı pazarlıklar sürüyor

Bayramı öncesi yoğunluk artarken, vatandaşlar, kurbanlık için hayvan satıcıları ile sıkı pazarlık yapıyor. Kurban Bayramı'na iki gün kala canlı hayvan pazarı bölgesinde çalışan polis ekipleri de, vatandaş ve satıcının mağdur olmaması için dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarılarda bulunuyor. Bayram öncesi canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandığını söyleyen Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, bayramın üçüncü gününe dek yoğunluk olacağını ve arefe günü de yoğunluk beklediklerini söyledi.

Küçükbaş kurban fiyatının uygun olduğunu söyleyen Murat Aslan, “Allah nasip etti bugün kurbanımızı aldık. Pazar yerinde fiyatlar oldukça uygun geldi. 3 tane küçükbaş aldık ve tanesi 2 bin 650 TL'ye gelmiş oldu. Allah'ım kabul etsin” diye konuştu.

Besici Mehmet Umucu ise, “Satışlar biraz durgun ama yarına daha iyi olacak diye umuyoruz. Vatandaşın alım gücü zor. Ama inşallah bayramın son gününe kadar bütün mallarımızı satmış olacağız. Üç kişiden yedi kişiliğe kadar hayvanlarımız var” dedi.