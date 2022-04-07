Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin tahminlerinde Kırşehir ve çevresinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarın etkisinde olacak. Kısa süreli fırtınada beklemekte vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekir" denildi.