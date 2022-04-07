İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Kırşehir Valiliği kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bilgisini paylaşarak; vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları istendi.


Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin tahminlerinde Kırşehir ve çevresinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgarın etkisinde olacak. Kısa süreli fırtınada beklemekte vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekir" denildi.

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