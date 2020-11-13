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Kırşehir'de lise öğrencileri online müzik yarışmasına katılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de lise öğrencileri, ’Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’ ödülüne sahip liselerarası müzik yarışması heyecanı yaşayacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de lise öğrencileri, 'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip liselerarası müzik yarışması heyecanı yaşayacak.


İnternet üzerinden yapılacak Türkiye Online Liselerarası Müzik Yarışması için başvurular 16 Kasım'da başlıyor. Pandemi nedeniyle online yapılacak yarışma da jüri değerlendirmesi ve internet üstünden yapılacak halka açık oylamayla finalist okullar belli olacak. 16-22 Kasım arasında başvuruların yapılacağı yarışmada internet oylaması ve jüri değerlendirmesi ise; 25 Ocak'ta başlayacak. Finale kalması için desteklenecek okullar 26 Şubat 2021 tarihine kadar oylanacak.


Finale kalan okullar ise 1 Mart 2021'de açıklanacak.

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