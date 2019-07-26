Kırşehir'de mandırada yangın çıktı

Herhangi bir can kaybının ve hayvan telefinin yaşanmadığı yangında mandırada bulunan hayvanların otlatmak için araziye çıkarılması ise büyük bir facianın önüne geçti.

Dedeli köyünde küçükbaş hayvan ahırında elektrik panosunun kısa devre yapması sonrası çıktığı ileri sürülen yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Kırşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı mandırada soğutma çalışmaları ile kontrol altına alındı. Küçükbaş hayvanların ahırı ise kullanılamaz hale geldi.