Kırşehir'de maske kullanım hassasiyeti sürüyor

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, maske kullanım hassasiyetinin sürdüğünü ve şehirde halkın hatırlatma dozunu Turkovac aşısından yana gösterdiğini söyledi. Bulut, "Vatandaşımız özellikle Turkovac aşı kullanıma girdikten sonra hatırlatma dozu olan 2. 3. ve 4. dozları genelde yerli aşıdan yana kullanıyor. İl genelinde 445 bin doz aşıya ulaşıldı. Omicron varyantı ülkemize girdikten sonra büyük şehirler ve Kırşehir'de ciddi oranda artış sağlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yaptığı açıklamada Kırşehir'i uyarmıştı. İki haftalık sürecin ardından hızlı şekilde vaka sayıları aşağı düştü. Şuan da vaka sayıları da il genelinde makul seviyede gitmekte" diye konuştu.

Açık havada maske kullanımı yapan vatandaşlara da teşekkür eden Bulut, "Sağlık Bakanının açıklaması sonrası açık alanda maske kullanım zorunluluğu yok fakat Kırşehirliler maske kullanımını yapıyor. Vatandaş, girdiği ortamı kontrol ederek kendini koruma altına alıyor. Bu noktada teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.