Kırşehir'de Memleket Hareketi İl Başkanı Gülay Baltalık oldu

Kırşehir'de Memleket Partisi kurucu İl Başkanı Gülay Baltalık oldu.

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Kırşehir Kurucu İl başkanlığı görevini Gülay Baltalık üstlendi. İnce, öncülüğünü yürüttüğü Memleket Hareketi'nin Memleket Partisi adıyla partileşmesinin ardından partinin Ankara'daki genel merkezinin açılışını gerçekleştirdi ve il başkanlarına yetki belgelerini verdi. Memleket Partisi'nin Kırşehir Kurucu İl başkanı Gülay Baltalık da Muharrem İnce'nin elinden yetki belgesini aldı.