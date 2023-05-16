Kırşehir'de merkeze bağlı köyler AK Parti dedi

Kırşehir'de 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimlerde seçmen, merkeze bağlı köylerde tercihini AK Parti'den yana kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Kırşehir'in merkeze bağlı köylerde seçmenin tavrı AK Parti'den yana oldu. Kırşehir Merkez'e bağlı 60 köyde birinci parti AK Parti, en yakın takipçisi ise Cumhuriyet Halk Partisi oldu. İl Seçim Kurulu verilerine göre 60 köyde AK Parti 2662, en yakın takipçisi Cumhuriyet Halk Partisi ise 1806 oy aldı.

Merkeze bağlı 60 köyün 37'sinde Millet Partisi, Hüdapar, Türkiye Komünist Parti, Sol Parti, Genç Parti seçmenin tercihi arasında yer almadı.