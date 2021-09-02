İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu

Kırşehir’de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kırşehir'de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik Kervansaray Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Ö.'nün üzerinde 4 fişek halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.