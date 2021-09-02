Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu

Kırşehir’de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kırşehir'de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik Kervansaray Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Ö.'nün üzerinde 4 fişek halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.