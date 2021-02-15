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Kırşehir'de minarenin hoparlörüne takılan karga kurtarıldı

Kırşehir’de, minarenin hoparlörüne takılan karga kurtarıldı.

Kırşehir'de, minarenin hoparlörüne takılan karga kurtarıldı.


Kırşehir'in merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Sultan Ahmet Camii'nde meydana gelen olayda, minarenin hoparlörüne karganın takılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde camiye gelerek çalışma başlattı. Merdiven ile minareye ulaşan itfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtardı.


Karga daha sonra doğaya salındı.

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