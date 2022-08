Kırşehir'de MÜSİAD üyesi iş adamından OSB'ye tarım aletleri fabrikası

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, 'Yatırım Hareketleri' destekleri ile OSB gelişimine destek sunuyor.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi üyesi Abdurrahman Başak, OSB'ye tarım aletleri imalatı üzerine üretim yapacak fabrika kuruyor. MÜSİAD Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi içerisinde gerçekleştirilecek yatırımın OSB'de şehir ekonomisine destek sunacağını belirten MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, ülke genelinde ve Kırşehir'de sanayisel üretimin büyüme gösterdiğini söyledi. Öz, "Üyemiz olan Abdurrahhman Başak'ın Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri imalatıyla şehrimize ve ülke ekonomisine, istihdamına katkı sağlayacak yatırımının hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin üretimden başka kurtuluş reçetesinin olmadığını biliyor ve bu sorumluluğun gerektirdiklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kırşehir OSB'de bir tamamlanmış, iki inşaat halinde, iki ruhsat aşamasında fabrika olduğunu aktaran Öz, "Şu an sadece Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde biri tamamlanmış, ikisi inşaatı devam eden, ikisi de ruhsat aşamasında devam eden led lamba fabrikası, tarım aletleri imalat fabrikası, temperli cam üretim fabrikası, plastik doğrama imalat fabrikası, sertifikalı tohum üretim fabrikası olmak üzere yatırım yapan 5 Kırşehir MÜSİAD üyemiz mevcut" diye konuştu.

Ülke menfaatleri içerisinde yapılan her çalışmanın Kırşehir MÜSİAD olarak destekçisi olduklarını anlatan Öz, "Bizler ülkemiz ve milletimiz için üzerimize düşen ne varsa zaman, mekan fark etmeksizin yapmaya hazır bir birlikteliğiz. Ülkemiz ve milletimiz menfaatine yapılan her iş için de memnuniyetle duyuyoruz. MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Ülkemizde sanayi üretimi büyüyor, ihracat sürekli artıyor, ülke ekonomisi büyüyor. Biz de şehir olarak bu büyümeden nasibimizi almak istiyoruz. Şehrimiz Organize Sanayi Bölgesi'nin geçmişiyle değil geleceğiyle hesaplaşmamız gerektiğini görmemiz gerekmekte. Orta vadede şehrin geleceğini değiştirecek olduğunu düşündüğümüz genişleme alanının bir an evvel Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil edilip ciddi manada istihdam sağlayacak büyük ulusal firmalara imalatlarını bu alanlarda yapması şartıyla tahsis etmemiz ve geleceğe yatırım yapmamız lazım. Olumsuz bir senaryoda ise bir an evvel eylem planımızı değiştirip şehrimize yeni bir Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalara başlanılması elzemdir. Bürokrasinin bu alanda şeffaf olması ve şehrin geleceğini ilgilendiren bu konuda yatırımcılar ve sivil toplumla daha fazla istişare ve işbirliği içerisinde hareket etmesi şehrin menfaatine olacaktır" şeklinde konuştu.