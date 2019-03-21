Kırşehir'de Nevruz çoşkusu

Baharın müjdecisi olarak nitelenen Nevruz, Kırşehir'de Türk Büyükleri anıtında düzenlenen törenle kutlandı.

Kırşehir'de düzenlenen törende halk oyunları gösterilerinin yanı sıra şiirler okunarak Nevruzun önemi akademisyenler tarafından anlatıldı.

Kutlamalara; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kırşehirliler katıldı.

KAEÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki'nin Nevruz'u anlatmasının ardından törende Afgan Uyruklu Batur Nevin Mahalli tarafından dombra ile Nevruz ezgileri dinletisi sergilendi.

Ahi helvası ikramının yapıldığı törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Nevruz'un baharın gelişini, tabiatın canlanışını ve milletimizin Ergenekon'dan çıkışını müjdeleyen bir gün olarak kutlandığını söyledi.

Anayurdumuz Orta Asya'dan başlayarak milletimizin yaşadığı her coğrafyaya yayılan Nevruz geleneğinin yüzyıllardır bizleri neşe ve huzura sevk eden en önemli kültürel değerlerimizden birisi olduğunu belirten Vali Akın, “Nasıl ki baharın gelişi, doğanın canlanmasına vesile olmakta ise bir kültür mozaiği olan Nevruz da insanlar arasındaki önyargıların yıkılmasına, gönüllerin ve zihinlerin uyanmasına, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğunlaşmasına vesile olmaktadır."dedi.

Nevruz programı, Nevruz Ateşinin yakılarak demir dövülmesi ve ateşin üstünden atlanılması ile sona erdi.