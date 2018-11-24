Kırşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.

24 Kasmı Çğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürvekili Şevket Karadeniz ile birlikte eğitimciler, Cacabey Meydanında saygı duruşunda bulundu. Şevket Karadeniz, geleceğin mimarı öğretmenlere verdiği mesajda öğretmenlerin mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan irfan ordusu mensupları olduğunu söyledi. Karadeniz mesajında, “İstikbale güvenle bakan ve bu yolda fedakarca çalışan sizler, ülkemiz için daima umut ve dinamizm kaynağısınız. Bu nedenledir ki insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigâne kalmayan siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetişecek ve bu nesillerle birliğimizi, dirliğimizi, varlığımızı ilelebet sürdüreceğiz. Ülkemizin fikir, kültür, sanat, bilim, siyaset alanında öne çıkan bütün değerlerinde bir çömlek ustasının testide bıraktığı iz gibi öğretmenlerimizden izler vardır. Nasıl ki Osman Gaziyi Şeyh Edebali, Fatih'i Akşemseddin yetiştirmiş ve çağ açıp çağ kapatmalarına vesile olmuşsa, Allah'ın izniyle yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olacak bir neslin yetişmesine de sizler vesile olacaksınız” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı Kırşehir'de emekli öğretmenlere hizmet şeref madalyasının verilmesi, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin programı ve şiirlerin okunması ile devam etti. Öte yandan Yozgat Sarıkaya Merkez Mehmet Akif Ersoy İmam-Hatip ilköğretim okulu öğretmeni Mukadder Kaya Karabel'in talebi ile Kırşehir Dudlkadirli Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda özel sınıf oluşturularak sınıf boyanarak masal kahramanları ile süslendi. Dernek Başkanı Adalet Kaya, ‘Bir Sınıfta Sen Boyat' kampanyası kapsamında okul öğretmeninin talebi ile sınıfın boyandığını ve öğrencilerin ihtiyaçlarının imece usulü ile karşılandığını belirtti.