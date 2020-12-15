Kırşehir'de, orman alanlarında 2 yılda 1 milyon 600 bin lira gelir sağlandı

Orman varlığı yönünden fakir illerinden birisi Kırşehir'de, orman alanlarının rehabilitasyonundan iki yılda 1 milyon 600 bin lira gelir sağlandı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, 18 yılda yapılan çalışmalarla Kırşehir'de yüzde 3,5 olan orman varlığının iki katına çıkardıklarını söyledi.

Kervansaray Dağları, Karahıdır bölgesi, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde büyük orman alanları oluştuğunu ifade eden Karaca, "Çiçekdağı, Akçakent, merkezdeki Kervansaray Dağları'nda yıl boyunca çalışma yaptık. En son Kaman ilçesindeki Kargın Yenice ve merkez Karahıdır bölgelerinde çalışmalar yapıldı" dedi.

Seyreltilecek ağaçları kendilerinin belirlediğini ve çalışma yapacak işçilere eğitim verdiklerini söyleyen Karaca, "İhale ile bu işi bizden alan firmaların işçilerine önceden eğitim veriyor ve tatbikatlar yapıyoruz. Kesecekleri ağaçları biz işaretleyerek ihaleyi alan firmalara bildiriyoruz" diye konuştu.

Kırşehir'de, orman alanlarında reehabilitasyon çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.