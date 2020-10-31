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Kırşehir'de otobüs firması İzmir seferlerini ücretsiz yaptı

Kırşehir’de faaliyet gösteren yerli otobüs firması Şanallar Turizm, İzmir’de yaşanan deprem sonrası İzmir-Ankara ve İzmir Kırşehir seferlerini ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

Kırşehir'de faaliyet gösteren yerli otobüs firması Şanallar Turizm, İzmir'de yaşanan deprem sonrası İzmir-Ankara ve İzmir Kırşehir seferlerini ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.


Firma yetkilileri sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda, "İzmir -Ankara ve İzmir Kırşehir seferlerimizi ücretsiz yaptık. Herhangi bir yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için gece boyu teyakkuzda olacağız" notuyla kamu oyunu bilgilendirdi. Kırşehir merkezli Türkiye genelinde faaliyet gösteren firma yetkilisi Yılmaz Şanal, "İzmir'den Kırşehir'e gelen seyahatlerimizi ücretsiz hale çektik. Pazar akşamı son seferimize kadar ücret alınmayacak. Ülke genelinde 35 noktada faaliyet yürütüyoruz. Depremlerde dil, din, ırk farkı gözetmeden paylaşmanın önemine inanıyoruz" dedi.

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