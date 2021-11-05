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Kırşehir'de otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü

Kırşehir’de kamyonla çarpışan otomobilde bulunan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilde bulunan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Ömer Yıldız (58) yönetimindeki 34 VG 8501 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı şeritte ilerleyen B.Ö. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Kazada, Ömer Yıldız ve eşi Yurdagül Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz çiftin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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