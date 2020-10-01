İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de pandemi kurallarını ihlal eden kişi sayısı düşüş gösteriyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaparak, vatandaşların sıkıntısı dinledi.


İçişleri Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde düzenlenen korona virüs denetimleri kapsamında, Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kentte denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında, esnafların ve halkın kurallara riyayet ettiği gözlenirken, esnaflar da Vali Akın'a dezenfektan ve kolonya ikram etti.


Yeraltı Çarşısı ve Cacabey Meydanında incelenmelerde bulunan Vali Akın, "Alınan tedbirlere mutlaka uyulması; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi hususlarında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Salgının yayılmasını önlemek adına vatandaşlarımızdan bu kurallara uyulması konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.