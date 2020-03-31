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Kırşehir'de polis, jandarma ve sağlık ekipleri Covid-19 denetimi yaptı

Kırşehir’de polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetim yaptı.

Kırşehir'de polis, jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetim yaptı.


Kara yolu üzerinde şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Aksaray-Ortaköy yol kavşağı ve Ankara-Kayseri yolu üzerinde uygulama nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, günlük yaptıkları yaklaşık bin 500 denetimde Covid-19 ile ilgili alınan tedbirleri kontrol etti. Ekipler, otobüslerin yolcu taşıma belgeleri ile 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgelerini denetledi. Sağlık ekipleri de korona virüse karşı seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçtü. Aracıyla Kayseri'den Ankara Polatlı'ya giden sürücü Berkant Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsün yayılmasının engellenmesi için yapılan bu kontrollerden dolayı memnun olduğunu söyledi.


Bitlis'ten İstanbul'da bulunan evine gittiğini belirten sürücü Abdülgafar Sevinç ise polis ve sağlık ekiplerinin, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirtti. Sevinç, "Emniyetin ve sağlıkçıların yaptıkları bu uygulamadan dolayı Allah razı olsun. Gerçekten çok iyi ve önemli bir uygulama"dedi. Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümündeki farklı noktalarda led ekranlara "Evde Hayat Var" ve "Evde Kal" yazıları yansıtılarak vatandaşların uyarılması da sağlanıyor.

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