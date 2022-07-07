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Kırşehir'de sağlık çalışanları doktor ölümüne tepki gösterdi

Kırşehir’de sağlık çalışanları Konya’da bir doktorun öldürülmesine hastane bahçesinde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Kırşehir'de sağlık çalışanları Konya'da bir doktorun öldürülmesine hastane bahçesinde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.


Farklı saatlerde gerçekleştirilen açıklamalarda çeşitli dernekler; Konya'da yaşanan doktor ölümünü kınadı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yetkili sendika olarak açıklamada bulunan Sendika Başkanı Yasin Yücesan; uyarı ve tedbir çağrılarına rağmen Konya'da yaşanan olayın sağlık çalışanlarını yıprattığını söyledi. Yücesan; "Doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında bir caninin kurşunlarına hedef olan Uzm Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi" dedi.


Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesindeki açıklamaların ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

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