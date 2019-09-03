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Kırşehir'de sağlık camiasını yasa boğan ölüm

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırşehir’in sevilen doktoru Mehmet Yetkiner, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırşehir'in sevilen doktoru Mehmet Yetkiner, son yolculuğuna uğurlandı.


Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan Doktor Mehmet Yetkiner, görev yerine giderken kalp krizi geçirdi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yetkiner, burada meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Merhum Doktor Mehmet Yetkiner için Ahi Evran Külliyesinde cenaze töreni düzenlendi. Siyasetçi ve bürokratların katıldığı cenaze töreninde acılı aile taziyeleri kabul etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yetkiner'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı mezarlığına defnedildi.

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