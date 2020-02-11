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Kırşehir'de, sağlık personeline "Madde bağımlılığı ve çocuğa yönelik istismar" eğitimi verildi

Kırşehir Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından acil servislerde çalışan hekim, ATT, sağlık memuru, hemşire ve ebelere yönelik “Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar” eğitimleri verildi.


Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Ruh Sağlığı ile Tütün ve Madde Bağımlılığı Hizmetlerinin koordinesinden sorumlu Suna Kaymaz'ın bilgilendirmesi ile başlayan program Uzman Tabip Burak Çelik'in Acil Servislerde “Madde Bağımlılığına Genel Yaklaşım” konulu sunumuyla devam etti.


Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Yetiş, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Harun Koç ile il ve ilçe hastanelerinde görevli acil servis çalışanları katıldı.



Eğitim programı ile toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önlemek, bu maddelerin oluşturduğu bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmektoplumda sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla madde bağımlılığı farkındalık eğitimleri düzenleniyor.

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