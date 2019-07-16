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Kırşehir'de sahte alkol zehirlenmesi iddiası

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 2 kişinin ev yapımı olduğu iddia edilen zehirlendiği iddia edildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 kişinin ev yapımı olduğu iddia edilen zehirlendiği iddia edildi.


Alınan bilgiye göre, B.U. ve S.U.U., ev yapımı sahte içki alarak tüketti. Bir süre sonra rahatsızlanarak ilçe devlet hastanesine kaldırılan B.U. ve S.U.U., tedavi altına alındı. Ön tedavisi tamamlandıktan sonra B.U., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Polis, ilçede yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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