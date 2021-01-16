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Kırşehir'de, sahte altın operasyonu: 1 tutuklama

Kırşehir’de sahte altın operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de sahte altın operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'e getirilen sahte altınları kuyumculara satan 1 kişi olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı.


Kuyumcuların olduğu çarşıda kuyumculara sahte altın satarak 10 ve 15 bin lira para elde eden H.B. (45), üçüncü sarrafa sahte altın satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.B.'nin üstünde çok sayıda sahte altın ele geçirilirken emniyetteki ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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