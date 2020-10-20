Kırşehir'de sahte içki operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alkollü içki zehirlenmelerine bağlı ölümlerin yaşanması sonrasında, Kırşehir'de kaçak ve sahte alkollü içki satış ve imalatına yönelik inceleme başlattı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda Kaman ve Mucur ilçelerinde 8 ikamet, 5 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Polis ekipleri, 17,3 litre el yapımı alkol, 117,5 litre etil alkol, 87 adet alkol yapımında kullanılan kit ve 3 litre anason yağı ele geçirdi. 61 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve 55 adet cinsel içerikli hap bulan ekipler, kent merkezinde 2, Kaman'da 3 ve Mucur'da ise 2 kişiyi gözaltına aldı.