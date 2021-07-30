Kırşehir'de Salgın Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kırşehir'de, yürütülen çalışmalar Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Vali Akın, toplantıda koronavirüse karşı mücadelenin devam ettiği ve başarının aşı olmaktan geçtiğini söyledi. Vali İbrahim Akın, “Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine girildi. Fakat pandemi henüz bitmiş değil, salgınla mücadelemiz sürmektedir. Rehavete kapılmadan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmeye devam edeceğiz" dedi. Salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini ifade eden Vali İbrahim Akın, “Normalleşme süreci ile birlikte halkımızda bir rehavet oluşmaya başladı. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak için salgınla mücadeledeki önemli üç kural olan maske, mesafe, temizlik hususlarına mutlaka riayet etmeliyiz. İnsanlarımızın kalabalık olarak bir arada bulunduğu ortamlarda mesafemize ve maske takmaya dikkat edelim. İnanıyoruz ki, hem aşılama ile hem de vatandaşlarımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet ile bu süreci başarı ile tamlayacağız.” şeklinde konuştu.

Toplantı, koronavirüsle mücadelede Kırşehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alınması ve tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.