Kırşehir'de Şehit Aileleri, Çanakkale'ye gitti

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ‘Bayrakla Birleşen Şehitler' projesi ile Çanakkale gezisine gitti.

Tarihi dokunun canlanması adına düzenlenen gezi programı hakkında konuşan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “Dernek üyelerimiz ve şehit aileleri tarihi anlara tanıklık edecek. Şehit Ailelerimizin, bölgeyi görüp tanıyarak tarihi devirlere de tanıklık etmesini istiyoruz.”dedi.

45 Şehit ailesinin katıldığı Çanakkale programı 4 gün sürecek. Şehit Aileleri, Çanakkale bölgesinde şehir merkezinin yanı sıra; Aynalı Çarşı, Turuva Atı, Çimenlik Kalesi, Nusrat Mayın Gemisi ve Çanakkale Evi bölgesini gezecek.

Milli şuurun hakim olması adına şehit ailelerinin katıldığı gezi hakkında konuşan dernek başkanı Kılıçaslan;

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında dönüm noktası olan Çanakkale Savaşlarının yaşandığı bölgelerde tarihe yeniden tanıklık edecekler. Çanakkale gezisinin şehit ailelerimize tarihi zenginliği teneffüs edebilecekleri mekanlarda buluşturarak milli şuuru pekiştirmek, tarihi bağları güçlendirmek, geçmiş ve tarihimizde çok önemli yeri olan mekanları gezdirmek amacındayız. Vatanımız, milletimiz ve devletimiz bugün dimdik ayaktaysa şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak için bizlerde hep beraber üzerimize düşeni görevi yapmak için elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.