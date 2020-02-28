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Kırşehir'de şehit ve gazilerden Mehmetçiğe destek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Anadolu Şehit Aileleri Derneği, yaptıkları ortak açıklama ile Mehmetçiğe destek verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Anadolu Şehit Aileleri Derneği, yaptıkları ortak açıklama ile Mehmetçiğe destek verdi.


Bir araya gelen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Anadolu Şehit Aileleri Derneği başkanları, yaptıkları açıklamada Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya, “İdlib'de meydana gelen rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapmış olduğu saldırı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.


Günün birlik olma günü olduğunu vurgulayan Kaya, “Gün birlik olma günü. Sosyal medya üzerinden çeşitli provakatif yayınlar yapılıyor. Milletimize tavsiyemiz sağduyulu davranıp sosyal medya üzerinden yapılan yayınlara itibar etmemeleridir. Devletimizin yapmış olduğu resmi açıklamalara itibar edilmelidir. Biz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Anadolu Şehit Aileleri Derneği olarak devletimizin yanındayız. TSK'yı ise yürekten destekliyoruz. Onlar sahada mücadele ederken bizler de dua ile destek veriyoruz. Devletimiz, bu durumun altından kalkacaktır. Ordumuz güçlüdür. Rejim güçleri ise hak ettiği cezayı alacaktır” diye konuştu.

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