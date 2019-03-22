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Kırşehir'de şehitler hatıra ormanı açıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Bayrakla Birleşen Şehitler’ projesi kapsamında yapılan hatıra ormanı açıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Bayrakla Birleşen Şehitler' projesi kapsamında yapılan hatıra ormanı açıldı.


Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ‘Şehitler Haftası' etkinlikleri kapsamında şehitlerin anıldığı ve hatıralarının yaşatıldığını söyledi.


Vali Akın, konuşmasında; “Bu vatan uğruna milletimizin birliği ve beraberliği uğruna aziz canlarını feda etmekten kaçınmayan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu hafta aynı zamanda orman haftası şehitlerimizle orman haftasını bütünleştirdik. Şehitlerimizin kanları ile aldıkları bu toprakları erezyon ve afetlerle vermeye niyetimiz yok.”dedi.


Kırşehirli her şehidin adının yazdığı mermer tabakalarında olduğu hatıra ormanı, askerler, şehit aileleri ve protokolün katılımıyla açıldıktan sonra şehitler adına dikilen ağaçlar sulandı.

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