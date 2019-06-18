İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de sele kapılan koyunlar telef oldu

Kırşehir’in Mucur ilçesi Yeşilyurt köyünde sele kapılan 320 koyundan 35’i telef oldu.

Kırşehir'in Mucur ilçesi Yeşilyurt köyünde sele kapılan 320 koyundan 35'i telef oldu.


Mucur'un Yeşilyurt köyünde öğle saatlerinden sonra aşırı yağmur ve dolunun ardından Mehmet Aslan'a ait 320 koyun sel sularına kapıldı. İlk belirlemelere göre 35 koyun telef olurken, Mucur İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye giderek hayvanları telef olan çifti ile görüştü. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin köydeki incelemeleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.