Kırşehir'de 'sentetik ecza hap' operasyonu: 2 tutuklama

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen sentetik ecza hap sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K., ve E.Ş.'nin sentetik ecza hap bulundurduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, yapılan aramada 613 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.