Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü hizmete girdi

Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de hizmete giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Bağbaşı mevkiinde yer alan ek hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'den bilgiler aldı.

Hizmete yeni giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilişim suçlarının önlenmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını belirten Vali Akın, müdürlüğün hizmete girmesi ile birlikte, artık siber suçlarla mücadelede işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim suçlarının da arttığını ifade eden Vali İbrahim Akın, “Siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ya da kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. İlimizde hizmete giren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelimiz, bu tür suçlarla ve suçu işleyenlerle etkin bir şekilde mücadele edecektir. Amacımız ilimizde huzuru ve asayişi en üst düzeyde sağlamaktır.” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Vali Akın çalışmalar hakkında bilgiler aldı.