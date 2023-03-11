İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de şiddetli rüzgar

Kırşehir’de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırşehir'de etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.


Şehirde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar etkisini arttırarak devam ediyor. Zaman zaman 40-70 kilometre saat hıza ulaşan rüzgardan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımızın çatı uçması, fırtına, ağaç ve direk devrilmeleri soba ve bacı gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması lazım" denildi.

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