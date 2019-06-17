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Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir’de aralarında geçmişten gelen husumetleri olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kırşehir'de aralarında geçmişten gelen husumetleri olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre husumetleri olduğu ileri sürülen M.K., ve R.H., eski sanayi bölgesi alanında karşılaştı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine M.K., silahını çekerek R.H.,'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan R.H., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan bir süre sonra ise kaçan M.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. M.K., ,ifadesinde aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu karşılaşınca ise tartışmanın büyüdüğünü ve silahını ateşlediğini söyledi.


İfadesi alınan M.K., adli mercilere sevk edildi.

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