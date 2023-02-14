İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Kaman ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde, Afganistan uyruklu 4 kişi ile C.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yabancı uyruklu kişilerin üzerine tüfek ile ateş etti. Olayda; Muhammed S. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de elinden yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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