Kırşehir'de silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Uyan toprağa verildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, eğlence mekanından çıktıktan sonra çıkan tartışmada hayatını kaybeden Gökhan Uyan (34), Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Gökhan Uyan'ın ilçe Merkez Caminde İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarıyla sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Gökhan Uyan'ın cenazesi, Hacıpınar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Gökhan Uyan, husumeti olduğu iddia edilen bir kişi ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından kurşunların hedefi olmuştu. Yaşanan olayın şüphelisini ise arama çalışmaları sürdürülüyor. Polis araştırmasını genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.